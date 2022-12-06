حذرت إدارة الأرصاد الجوية من هطول أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا وغزيرة على بعض المناطق مصحوبة بنشاط في الرياح قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠ كم/ساعة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية ﻷكثر من 6 أقدام.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس غائم لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .