مسؤولو "الرعاية الاجتماعية" يتواجدون على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن جميع قطاعات الوزارة لم تتأثر جراء تساقط الأمطار لاسيما قطاع الرعاية الاجتماعية حيث الدور الايوائية والتي بفضل جهود فريق الطوارئ والاستعداد لموسم المطر لم تترك أي أثر سلبي على الدور الايوائية وفي كافة الإدارات .

وشدد المصدر على أن فريق الطوارئ وإدارة الخدمات جاهز بشكل كامل للتدخل في أي وقت إن استدعت الضرورة ذلك.

وأكد أن المسؤولين في قطاع الرعاية يتواجدون على مدار الساعة لمعالجة أي طارئ.