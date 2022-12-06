أظهرت بيانات وكالة الاحصاء الأوروبية " يوروستات" أن مبيعات التجزئة تكبدت أكبر خسارة حتى الآن هذا العام في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب ضعف مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، في ظل تضرر إنفاق المستهلكين من مستويات التضخم القياسية.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 8ر1% على أساس شهري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 8ر0% في أيلول/سبتمبر الماضي. وتعد هذه أكبر نسبة تراجع منذ كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما انخفضت بنسبة 6ر2%.

ويرجع الانخفاض الشهري إلى نقص مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 1ر2%، ومبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 5ر1%.

في حين تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 9ر0%، وعوضها جزئيا ارتفاع مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 3ر0%.

وتراجعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 7ر2%، عقب ثباتها خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0%. وانخفضت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 4ر2% مقارنة بارتفاعها بنسبة 3ر0% في أيلول/سبتمبر الماضي.