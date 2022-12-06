قرر بنك احتياط أستراليا (المركزي) زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي.

وقرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظ البنك فيليب لوي زيادة سعر الفائدة إلى 10ر3%.

وقال المجلس إنه يتوقع استمرار زيادة سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكن ليس وفق مسار محدد بشكل مسبق، مؤكدا أن حجم وتوقيت الزيادات الجديدة في الفائدة سيتحدد على أساس البيانات الاقتصادية المقبلة، وتقييم مجلس السياسة النقدية لتوقعات التضخم وحالة سوق العمل.

وأشار صناع السياسة النقدية في البنك إلى أن السياسة النقدية بطيئة التأثير وأن تأثيرها لم يظهر بعد على أقساط قروض التمويل العقاري. ومن المحتمل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي رغم أن توقيت ونطاق التباطؤ مازال غير واضح.

وقال فيليب لوي "المسار لتحقيق التراجع المطلوب في التضخم وتحقيق تباطؤ سلس للاقتصاد مازال ضيقا" في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها البنك في مواجهة أزمة التضخم الحالية.