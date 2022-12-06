أظهرت بيانات أن متوسط العمر المتوقع للأطفال في كوريا الجنوبية الذين ولدوا العام الماضي بلغ 6ر83 سنة ، وهو أعلى من متوسط العمر في الدول المتقدمة الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن بيانات من مكتب الاحصاء فى كوريا الجنوبية، أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2021 يشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بمتوسط عمر يبلغ 5ر83 عاما تم تسجيله في عام .2020

ومقارنة بمتوسط العمر في عامي 1970 و 2000، فقد زاد متوسط العمر المتوقع بمقدار 3ر21 سنة و 6ر7 سنة على التوالي.

ومن المتوقع أن يعيش البنين والبنات الذين ولدوا في عام 2021 لمدة 6ر80 عاما و 6ر86 عاما على التوالي. ويتواصل انخفاض الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع، منذ أن بلغت ذروتها التي بلغت 6ر8 سنوات في عام .1985

ويبلغ متوسط العمر المتوقع في كوريا الجنوبية للرجال والنساء 9ر2 سنة و 5ر3 سنة أطول من متوسط العمر المتوقع في الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.