أطلقت وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية (CNES)، "مرصد الفضاء من أجل المناخ" بهدف تنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء للتصدي لتغير المناخ، وزيادة كفاءة تطبيقاتها من أجل العمل المناخي المستدام والناجح على المستويين المحلي والعالمي، وذلك على هامش "حوار أبوظبي للفضاء" الذي انطلق تحت رعاية الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت وكالة أنباء الإماراتية (وام) أن ميثاق "مرصد الفضاء من أجل المناخ" وقعه نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء إبراهيم القاسم، والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية (CNES) ليونيل سوشيه، ويهدف إلى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما يهدف المرصد إلى استغلال الإمكانات الكاملة لتكنولوجيات الفضاء لرصد تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه لتحقيق الأهداف المناخية وزيادة الوعي بفوائدها.

وبهذه المناسبة، قال القاسم إن إطلاق المرصد يأتي في إطار سعي الإمارات لإيجاد حلول ناجعة وفعالة للتحديات المناخية، مشيرا إلى أن بلاده تدرك خطورة التحديات المناخية وتأثيرها السلبي على الحياة على الأرض وهو ما دعاها إلى المشاركة الفاعلة في مختلف المنظمات الدولية والاتفاقات التي تبحث عن حلول فعالة وشاملة لحل هذه المشكلة.

من جانبه، قال سوشيه إن الفضاء يعتبر مكانا مناسبا للمساهمة في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، لافتا إلى أن الهدف من مرصد "الفضاء من أجل المناخ" توظيف كل السبل المتاحة من أجل استدامة البيئة، موضحا أن غالبية الدول لا تتبادل بياناتها المناخية الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية وهو ما يضيع على العالم فرصة مواجهة هذه المشكلة.