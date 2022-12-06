قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالضرائب.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأرجنتينية (تيلام) إن السفير الأمريكي لدى الأرجنتين مارك ستانلي ورئيس الإدارة الاتحادية للإيرادات العامة الأرجنتينية كارلوس كاستاجنيتو يشاركان في حفل توقيع الاتفاق

ونقلت وكلة بلومبرج للأنباء عن ماسا القول إن الولايات المتحدة ستقدم خلال 9 شهور وحتى 3 أيلول/سبتمبر المقبل كل الحسابات المصرفية للمواطنين الأرجنتينيين في الولايات المتحدة سواء حسابات الأفراد وحسابات الشركات التي أسسها مواطنون ارجنتينيون وحسابات المواطنين الأرجنتيين الشركاء في الشركات".