حقق فريق الحرس الوطني لقب كأس السوبر للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لكرة السلة بعد تغلبه على فريق وزارة الكهرباء والماء بنتيجة 96/56 خلال المباراة التي جمعتهما بصالة نادي كاظمة، وتوج الفريق الفائز نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة لدوري الوزارات حامد الهزيم بحضور مسؤولي الفريقين.



وبين الهزيم أن اللجنة العليا واللجان الفنية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كافة متطلبات الفرق المشاركة في كل الألعاب بما فيها كرة السلة وتذليل جميع العقبات لتوفير بيئة تنافسية وتحقيق الغرض من إقامة دوري الوزارات.