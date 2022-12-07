اطلع نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على فعاليات معرض «الخمسة الكبار»، الذي يعد إحدى أضخم الفعاليات وأكثرها جذبا وتأثيرا في قطاع البناء والتشييد والمقام في دبي خلال الفترة ما بين 5 و8 ديسمبر الجاري.



وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال زيارة معرض الخمسة الكبار اليوم.. 2000 شركة من 60 دولة في قطاع التشييد والبناء اجتمعت في دبي مع 55 ألف متخصص. وزاد «البناء والتشييد والعمران نحن عاصمته.. ومستقبله.. وقبلته».



بدوره، أكد رئيس مجلس دبي للإعلام، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال افتتاح سموه، معرض «الخمسة الكبار»، أهمية الفعاليات العالمية التي تستضيفها دبي في مختلف التخصصات بما لها من انعكاسات إيجابية كبيرة على تعزيز فرص نمو القطاعات ذات الصلة على الأصعدة كافة، محليا وإقليميا وعالميا، في الوقت الذي تتزايد فيه ثقة المجتمع الدولي في تميز دبي في تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الكبرى، وهي الثقة التي زادت رسوخا في ضوء النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي»، في نسخة استثنائية هي الأكبر من نوعها والأكثر نجاحا في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها على الإطلاق بمشاركة أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، مستقطبا أكثر من 24 مليون زائر.