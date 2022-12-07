

أظهر استطلاع رأي أمس أن ربع الشعب الألماني لا يزال يتابع مباريات كأس العالم رغم خروج «الماكينات» من البطولة المقامة في قطر.



وذكر موقع «يوجوف» أن 25% من أصل 3249 شخصا جرى عليهم الاستطلاع، أكدوا أنهم مستمرون في متابعة مباريات البطولة، بينما توقف 17% من المشاركين عن مشاهدة المباريات عقب خروج منتخب ألمانيا، ولم يعلق 7% من المشاركين على مشاهدتهم للمباريات من عدمها.



وأكد باقي المشاركين في الاستطلاع والذين يشكلون أكثر من 50% من العدد الإجمالي، للأشخاص الذين جرى عليهم الاستطلاع، أنهم لم يتابعوا البطولة من الأساس.



وسجلت نسب المتابعة التلفزيونية لمباريات كأس العالم في ألمانيا، انخفاضا مقارنة بالبطولات السابقة.