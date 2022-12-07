

أعلن البنك التجاري الكويتي، عن تدشين خدمة Apple Pay وهي وسيلة دفع إلكترونية سهلة وآمنة وتتميز بالخصوصية وتتيح للعملاء إجراء معاملاتهم دون الحاجة إلى تقديم بطاقاتهم المصرفية إلى الغير ودون الحاجة إلى ملامسة أزرار أجهزة الدفع أو مبادلة المبالغ النقدية بصورة مادية ملموسة، حيث تستخدم الخدمة الخصائص الفريدة لأجهزة Apple لحماية المعاملات المالية.



ويستطيع العملاء بكل سهولة وضع جهاز iPhone أو Apple Watch بالقرب من أجهزة نقاط البيع لدى البائع لإجراء عملية دفع دون تلامس باستخدام خدمة Apple Pay، وهذه الخدمة آمنة تماما لأنها تخضع للمصادقة باستخدام بصمة الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID أو الرقم السري لهاتف المستخدم، بالإضافة إلى رمز أمان فريد يقدم لمرة واحدة.

ويتم قبول الدفع بخدمة Apple Pay لدى المتاجر التجارية الكبرى والأسواق المركزية والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة والعديد من المتاجر الأخرى.



ويمكن الآن الاستمتاع بالدفع من خلال Apple pay باستخدام أجهزة iPhone وApple Watch وiPad وMac لإجراء معاملات شراء بسهولة وراحة تامة عبر التطبيقات أو على شبكة الإنترنت باستخدام المتصفح سفاري Safari دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال بيانات الشحن والفواتير بشكل متكرر.

وتوفر خدمة Apple Pay وسيلة سهلة وبسيطة للعملاء من أجل إجراء عملية الدفع لخدمات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، توصيل الطعام والبقالة والتسوق عبر الإنترنت والمواصلات ومواقف السيارات. ويمكن أيضا استخدام Apple Pay لإجراء عملية الدفع من خلال التطبيقات على Apple Watch.