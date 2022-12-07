

أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان تعميما تنظيميا شمل نقل وتدوير وتعيين ٣٩ قيادياً من بينهم 35 رئيس فريق و2 مدير و2 كبير اختصاصي، وذلك في واحدة من أكبر التغييرات التنظيمية بتاريخ الشركة وتحديدا منذ إعادة تشكيل وتعيين الرؤساء التنفيذيين في القطاع النفطي مطلع شهر نوفمبر الماضي.



ونص التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه على أن يعمل به اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022.



وجاء في التعميم، أن ماجد زايد العنزي أصبح رئيسا لفريق عمل التدقيق والعلاقات البرلمانية، كما أصبح عارف الأحمد رئيسا لفريق عمل الدراسات المشتركة، وفي مديرية الشؤون الإدارية تم استحداث مجموعة الموارد البشرية (الأصول والخدمات المساندة) واستمر مناع علي العجمي رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية شمال الكويت، وتم نقل فريق عمل الموارد البشرية جنوب وشرق الكويت الى مجموعة الموارد البشرية (الأصول والخدمات المساندة) ونقل فريق عمل الموارد البشرية غرب الكويت الى مجموعة الموارد البشرية الأصول والخدمات المساندة، واستمر خالد الجعيب رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية (غرب الكويت)، واستمر عبدالرحمن الشمري رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية عمليات التصدير والعمليات البحرية.



كما استمر سلطان غالب العتيبي رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية (الغاز)، واستمر طلال الهاجري رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية (الإطفاء).



وفي مديرية المشاريع الكبرى والخدمات الفنية أصبح حمد الحجي رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة، كما أصبحت ريما عبدالله العوضي رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية، وأصبح صباح عبدالهادي معرفي رئيسا لفريق عمل مراقبة المشاريع، وفي مديرية شمال الكويت أصبح عفان حسين الكندري رئيسا لفريق عمل الصيانة (صابرية/ بحرة)، وفي مديرية جنوب وشرق الكويت أصبح عدنان الشمالي رئيسا لفريق عمل دراسات حقل برقان الكبير II، أما مجموعة العمليات جنوب الكويت فتمت إعادة تسمية فريق عمل مناولة المياه، وأصبح حمد سعود العجمي رئيسا لفريق عمل مناولة المياه جنوب الكويت.



أما مديرية غرب الكويت أصبح مصلح العتيبي مديرا لمجموعة مساندة العمليات التصدير والبحرية وأصبح أحمد قبازرد كبير اختصاصيين، واصبح أحمد الزعابي مديرا لمجموعة مساندة العمليات، واستمر عيسى عبدالله الجدي رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية، واستمر محمد راشد الرشيدي رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية.



وفي مديرية الغاز والابتكار أصبح محمد العقاب رئيسا لفريق عمل برامج البحث والتطوير، وفي مديرية الاستكشاف والحفر أصبحت إيمان الكندري رئيسا لفريق عمل إدارة عقود منصات الحفر، واستمر مرزوق علي العتيبي رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والبيئة، وتم استحداث فريق عمل التدخل في الآبار وأصبح فايز عبدالرحمن الفايز رئيسا للفريق.



أما مجموعة معاينة الآبار فتمت إعادة تسمية فريق عمل الرفع الاصطناعي شمال الكويت، وأصبح محسن عبدالعزيز العبيدي رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار شمال الكويت، وأصبح ثنيان حمد العصفور رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار النفط الثقيل وأصبح عبدالعزيز نجف رئيسا لفريق عمل معاينة الآبار شرق الكويت، كما أصبح منور جزال الشمري رئيسا فريق عمل معاينة الآبار غرب الكويت، وأصبح خالد صالح محمود رئيسا لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار IV ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الحفر العميق.



وفي مديرية التجارية والخدمات المشتركة أصبح شملان بدر الرومي مديرا لمجموعة الصحة والسلامة والبيئة، وبمجموعة العقود استمرت نورة اسامة التركيت رئيسا لفريق عمل العقود، واصبح سلطان عبكل العبكل رئيسا لفريق عمل العقود III، واصبحت لطيفة جاسم المطوع رئيسا لفريق عمل العقود V، وأصبح مأمون أديب الغواص رئيسا لفريق عمل العقود VI.



وأصبحت ندى عبدالرضا القلاف رئيسا لفريق عمل المساندة والدراسات، كما أصبح يوسف سعد الدويلة رئيسا لفريق عمل تخطيط الاحتياجات واستراتيجيات المصادر، وأخيرا أصبح محمد حميدي العدواني رئيسا لفريق عمل إدارة المخازن.