

مفرح الشمري



تحدثت الفنانة البحرينية ريم الفيصل عن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، وأكدت انبهارها بما قدمته قطر للعالم كله في هذه البطولة بشهادة الجميع بدءا من حفل الافتتاح، معربة عن فخرها كعربية بأن تقام مثل هذه البطولة في دولة عربية شقيقة وتنجح كل هذا النجاح.

كما تحدثت الفيصل عن رأيها في أداء المنتخبات العربية التي شاركت وكذلك المنتخبات التي تشجعها، فإلى التفاصيل:



هل تتابعين مباريات المونديال؟



٭ نعم، وخصوصا مباريات المنتخبات العربية.



ما رأيك في أداء المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال؟



٭ بوجه عام كان أداء العرب مشرفا، خصوصا المنتخب السعودي الذي لم يحالفه الحظ بعد المباراة الجميلة التي قدمها أمام المنتخب الارجنتيني ونجح في الفوز عليه، وكذلك المنتخب المغربي الذي شرف العرب بالتأهل الى دور الـ 16.



منتخب توقعت أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ كنت أتوقع أن يذهب المنتخب الصربي بعيدا في البطولة وأن يواصل المشوار لكنه خرج من الدور الأول.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا.



من تتوقعين أن يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ المنتخب الانجليزي سيتوج بطلا للكأس.



منتخب تشجعينه؟ وآخر تتمنين أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع المنتخب البرازيلي، وكنت أتمنى أن يظهر المنتخب السعودي بأداء أفضل أمام پولندا والمكسيك بعد الأداء الجيد والراقي الذي قدموه في مباراة تحسب للتاريخ أمام الأرجنتين، لكن أقول لهم «كفيتوا ووفيتوا».



من سيكون نجم المونديال؟



٭ نجم البطولة وأفضل لاعب سيكون الفرنسي مبابي.



ومن سيفوز بجائزة أفضل لاعب واعد؟



٭ فينيسيوس لاعب منتخب البرازيل.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس انجلترا بيكفورد.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ الفرنسي جيرو رغم وجود منافسة قوية من عدد من اللاعبين.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ الفرنسي بنزيمة افتقدناه في هذه البطولة، والمنتخب الجزائري أيضا.



كيف تنظرين الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قطر نجحت والجميع يشهد بذلك فقد رأينا تنظيما على أعلى مستوى، ونتمنى ان يكتمل هذا النجاح الذي لا يحسب لدولة قطر الشقيقة فحسب بل لنا كعرب جميعا.