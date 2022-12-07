ناصر العنزي



رقص البرازيليون «السامبا» طويلا في مباراتهم مع الكوريين أول من امس، وقدموا شوطا كرويا يصنف من أجمل الأشواط في تاريخ كأس العالم، ولم يتركوا للآخرين فرصة اصطياد اي زلة عليهم، لم تكن كرة قدم تلك التي لعب بها البرازيليون الشوط الأول إنما كانت كرة أخرى أخفوها عن حكم المباراة، وانطلقوا بها ينثرون السحر والجمال في أرجاء الملعب ويتلاعبون بها كأنها من مقتنياتهم الشخصية، وأنهوا المباراة مبكرا بأربعة أهداف كل واحد منها أجمل من الآخر، وذهبوا يحتفلون مع مدربهم تيتي على الطريقة الشعبية البرازيلية.



في مونديال «اسبانيا 1982»، دخلت البرازيل مرشحة بقوة للقب بوجود كوكبة من النجوم يتقدمهم سقراط وزيكو وفالكاو وجونيور وأوسكار وإيدير بقيادة المدرب تيلي سانتانا، وأطاحوا بالفرق واحدا تلو الآخر ومنها الأرجنتين بقيادة مارادونا، وظن لاعبوه أن اللقب أصبح في جيوبهم لكنهم لم يعطوا المنتخب الإيطالي حقه فخرجوا من دور الثمانية، وما أشبه الليلة بالبارحة فإن أرادت «السامبا» مواصلة المشوار فليحترموا كرواتيا في المباراة المقبلة دون استعراض في المهارات، فالكروات ليسوا الكوريين رغم صعوبة فوزهم على اليابان.



نجوم البرازيل الذين أمتعوا العالم بالعرض الأخير وهم اليسون وتياغو سيلفا وماركينيوس ودانيلو وميلتاو وكاسيمرو ونيمار وباكيتا ورافينا وفينيسيوس وريتشارليسون عليهم مهام ثقيلة في مواجهة فرق منضبطة تكتيكيا مثل كرواتيا بعد ما لاحظنا في المباراة الاخيرة شغفا من اللاعبين في الهجوم على حساب الدفاع، ولا شك أن عودة نيمار لقيادة الفريق جاءت في وقتها المناسب لتحقيق حلمه بحمل كأس العالم، كما قال في الفيلم الذي يحكي قصة حياته، وذكر أيضا أن من أسباب رحيله عن البرشا هو زميله ليو ميسي.

وأضاف: في برشلونة كنت أسجل الأهداف وبعد المباراة الجماهير تهتف باسم ميسي!



٭ اليابانيون صنعوا السيارات والالكترونيات والساعات لكنهم لم يصنعوا حذاء يجيد تسديد الركلات الترجيحية بعد ما اقتربوا من أعتاب دور الـ 8 قبل أن يخسروا من كرواتيا بركلات الترجيح، ونفذ لاعبو اليابان أسوأ ركلات ترجيح في بطولات كأس العالم وأهدروا 3 ركلات برعونة، وضاعت على لاعبيها فرصة ذهبية لمواصلة التنافس، ومن جانبه فإن فوز منتخب كرواتيا يعود الى حسن تسديد لاعبيه الركلات وحارسهم ليفاكوفيتش الذي تصدى لثلاث ركلات.

يذكر ان المدرسة اليوغسلافية سابقا ومنها كرواتيا تتميز بوجود أفضل مدربي حراس المرمى، كما أن لاعبيها يتقنون بكفاءة عالية تسديد الكرات الثابتة ومن النادر أن تجد كرواتياً يضيع ركلة جزاء.



٭ القطريون حققوا كأس العالم قبل انطلاقه وردوا على المشككين باستضافة واحدة من أنجح البطولات بعد ما احتضوا كل شعوب الأرض وجماهيرها الغفيرة دون تسجيل أي مشاكل أو احتجاجات، وها نحن نقترب من مرحلة الحسم لبلوغ المباراة النهائية، ورغم ان «العنابي» القطري سجل حضورا غير متوقع في مبارياته الثلاث بعد ما كنا نتوقع نتائج أفضل الا ان رهبة المشاركة الأولى في مناسبة مثل كأس العالم حملت اللاعبين عبئا نفسيا أخرجهم مبكرا من البطولة.



٭ الأهداف في كرة القدم أنواع، يوجد هدف عادي وهدف جميل وهدف خارق، وهدف البرازيل الثالث في مباراة كوريا الجنوبية هدف لا يملك إلا ان تقف له اندهاشا ولا تمل من مشاهدته أكثر من مرة، انتقلت الكرة بين اللاعبين بسرعة وذكاء وإتقان ومن لمسة واحدة حتى وصلت إلى المهاجم ريتشارليسون الذي أحسن رد الهدية بأجمل منها.