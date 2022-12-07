قطر قدمت الوجه الحضاري للعرب والمسلمين.. وأبدعت في الضيافة

المغرب أفضل المنتخبات العربية.. وافتقدنا بنزيمة والنكهة الإيطالية



هادي العنزي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلابد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، حارس مرمى ناديي العربي والجهراء والمنتخب الوطني السابق فلاح دبشة، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



ما رأيك في المونديال من الناحية الفنية؟



٭ السمة الغالبة في كأس العالم 2022 التقارب الفني للمنتخبات المشاركة، ولم يظهر منتخب كعلامة فارقة في البطولة، ولعل منتخب البرازيل تميز عن غيره من خلال تغليبه المهارة الفردية على اللعب الجماعي والذي كان السمة الغالبة في البطولة.



كيف رأيت مواجهتي البرازيل وكوريا الجنوبية، وكرواتيا واليابان في دور الـ 16؟



٭ شاهدنا طريقة لعب حديثة، وكانت البرازيل على الموعد بفضل الجودة العالية للاعبيها، والمهارة الفردية التي كانت حاضرة بقوة في المواجهة، فيما كانت مباراة كرواتيا واليابان متكافئة ومثيرة بدرجة كافية.



منتخب توقعت أن يتألق في الدور الأول وخالف توقعاتك؟



٭ توقعت أن يظهر منتخب ألمانيا بمستوى أفضل مما قدمه في الدور الأول، لكنه خذلنا بأدائه الباهت.



تقييمك لأداء المنتخبات العربية؟



المنتخب القطري مستضيف البطولة لم يكن على مستوى التوقعات لأسباب عدة، لعل في مقدمتها مسؤولية الاستضافة، ولكونهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم، وبالنسبة للمنتخب السعودي فقد قدم مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، لكنه تأثر بعدها بالإصابات التي أدت إلى تغيير بعض المراكز، ويعد منتخب المغرب هو الحصان الأسود للفرق العربية الأربعة.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة الأدوار المقبلة؟



٭ المفاجآت كانت في البداية، في الأدوار الإقصائية ولن تكون هناك مفاجآت، الواقعية هي التي ستكون صاحبة الكلمة العليا.



المنتخبات التي يتوقع أن تبلغ المربع الذهبي؟



٭ الأقرب للتأهل إلى الدور نصف النهائي منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا.



والنهائي سيكون على الأرجح بين الفائز من مواجهة البرازيل والأرجنتين، فيما سيكون المنتخب الفرنسي حاضرا على الجهة الثانية.



من تتوقع أن يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ المنتخب الفرنسي هو الأقرب للظفر باللقب، فهو من الفرق التي تلعب حتى آخر دقيقة، ومدربهم ديدييه ديشان يعرف جيدا التعامل مع هذه البطولة، ويمتاز باختيار اللاعبين وقدرته العالية على توظيفهم بالشكل الأمثل في كل مباراة على حدة، بالإضافة إلى أن الفريق يعد منظومة متجانسة.



منتخب تشجعه؟ وآخر تمنيت أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع المنتخب البرازيلي وأتمنى أن يظفر باللقب، وتمنيت أن يقدم المنتخب السعودي أداء أفضل أمام پولندا والتأهل لدور الـ 16.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ أتوقع أن يكون ليونيل ميسي نجم المونديال، لما يقدمه مع الأرجنتين، وحاليا ميسي «شايل» الفريق، رغم أن مبابي متألق، ولكن دور ميسي كبير مع منتخب بلاده، فضلا عن سلوكه الرياضي المميز.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ هناك حارسان قدما مستويات عالية في البطولة وهما حارس پولندا فويتشيك تشيزني، وحارس منتخب إسبانيا أوناي سيمون، والأفضلية لسيمون الذي يجيد اللعب بقدمه أيضا.



كيف تنظر الى صراع الهدافين في البطولة؟



٭ الفرنسي كليان مبابي الأقرب لأن يصبح هداف المونديال، نظرا لأن المنتخب الفرنسي يعد من بين أكثر الفرق وصولا إلى مرمى الخصم.



هل تعتقد أن رونالدو وميسي ظهرا بمستوى جيد حتى الآن؟



٭ رونالدو ليس الذي نعرفه في ريال مدريد، والمشاكل التي تعرض لها في مسيرته أثرت عليه، فيما لا يزال ميسي يقدم أداء فنيا عاليا، ويشكل علامة فارقة في فريقه، وبكل تأكيد ميسي تفوق على رونالدو في هذه البطولة.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدنا كريم بنزيمة، وبوجوده كان المنتخب الفرنسي سيظهر أكثر قوة وفعالية في خط المقدمة، وأفتقد حضور منتخب إيطاليا الذي كان سيعطي نكهة خاصة للمونديال.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ قطر شرفتنا جميعا، وأظهر أهلها صورة مشرفة للعرب والمسلمين، بعد ما أظهرت قدرة عالية على التنظيم، وما ساعد على النجاح القطري، الشعب المضياف الذي كان حاضرا ومرحبا بمشجعي جميع دول العالم، فكان عاملا مؤثرا في نجاح البطولة ومختلف الفعاليات المصاحبة.