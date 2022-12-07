أحالت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها امس، برئاسة عبدالله العنزي، طلب تخصيص 3 مواقع غرب مدينة الحجاج الكائنة شمال مدينة الجهراء لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وقال العنزي إن اللجنة أبقت على جدول أعمالها طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6 لحين دعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



وأضاف العنزي أن اللجنة وافقت على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع مقترح لحوض تجميع مياه أمطار بطول 170م وبعرض 168م، وذلك للحماية من السيول حول منطقة مساكن منخفضة التكاليف بمحافظة الجهراء شريطة التنسيق مع الهيئة العامه للزراعة للاستفادة من مياه الأمطار المجمعة مع الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة وعمل الصيانة الدورية، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بديل لموقع المحطة القائم والمتعارض مع مشروع مدينة الكويت الطبية التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة شرق أمغرة.



كما وافقت اللجنة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث أحواض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة أمغرة جهة طريق المحرقة الواصل بين طريق الدائري السادس وطريق الجهراء.