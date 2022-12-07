شيماء أشكناني لـ «الأنباء»: أعشق الخط والحروف العربية وأشارك في المعرض بـ 15 عملاً

أحرص دائماً على أن تتضمن أعمالي لوحات بالخط العربي وتلقى استحساناً كبيراً من الحضور



آلاء خليفة



بعنوان «حروف من ذهب» أطلقت مصممة المجوهرات نادية الحربي معرضها أمس بمشاركة الفنانة التشكيلية شيماء اشكناني بمجوهرات نون في بوتيك زون بمجمع الأفنيوز.



وفي البداية، قالت الفنانة التشكيلية ومصممة الديكور شيماء أشكناني في تصريح لـ «الأنباء» إنها عاشقة لحروف اللغة العربية وتحب الخط العربي كثيرا، مؤكدا أنها تحرص على ان تتضمن اعمالها الفنية لوحات بالخط العربي والتي تلاقي استحسانا كبيرا من قبل الحضور مما يشجعها أكثر على الاستمرار في هذا المسار.



وأضافت أشكناني: الخط العربي أصبح «ترند» خلال الآونة الاخيرة وبدأ الجميع يتجه نحوه سواء في الملابس او الاثاث او المجوهرات او الاعمال الفنية والتشكيلية وغيرها، معربة عن سعادتها البالغة بالمعرض الذي يجمعها مع مصممة المجوهرات نادية الحربي، قائلة «جمعتنا الحروف هي بتصميمها للمجوهرات التي تحتوي على حروف عربية وأنا بأعمالي الفنية التي تتضمن مساحات لونية وحروفا عربية».



وأشارت إلى ان المعرض يقام بمناسبة مرور عامين على افتتاح مجوهرات «نون» في بوتيك زون لصاحبته نادية الحربي ومستمر لمدة 5 ايام من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، لافتة الى انها تشارك فيه بنحو 15 عملا ما بين لوحات واباجورات وصندوق للمجوهرات.



البيئة والتراث



بدورها، ذكرت مصممة المجوهرات وصاحبة مجوهرات «نون» في بوتيك زون بمجمع الأفنيوز نادية الحربي لـ «الأنباء» أنها تعمل في مجال تصميم المجوهرات منذ عام 2012 وقامت بافتتاح مجوهرات «نون» بمجمع الافنيوز واليوم تحتفل بمرور عامين على الافتتاح.



ولفتت الحربي إلى أنها تقيم المعرض بالتعاون وبالمشاركة مع الفنانة التشكيلية شيماء أشكناني خاصة انهما يجمعهما شيء مشترك وهو ان اشكناني ترسم الحروف العربية على لوحاتها وهي تقوم بتصميم قطع مجوهرات بالخط العربي وذلك حرصا منهما واهتماما بالحروف والخط العربي وتشجيع الخطاطين على دعمه.



وأكدت أنها تحرص دوما على تصميم قطع مجوهرات مستوحاة من البيئة والتراث الكويتي، ولديها قطع مستوحاة من آثار جزيرة فيلكا وكذلك النبتة الصحراوية «النوير»، مشيرة الى ان المعرض يقام على مدار 5 ايام في مجوهرات «نون» من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء مرحبة بجميع الحضور.