عبدالعزيز الفضلي



تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع ما نشرته «الأنباء» حول عدم تسجيل 120 ضابطة أمن كويتية يعملن في مدارس وزارة التربية بسبب المديونيات المتراكمة على الشركة المختصة، وقامت المؤسسة باستثنائهن من القرار وتعديل اوضاعهن وتسجيلهن. وقالت عدد من الموظفات في تصريحات لـ «الأنباء» ان رئيس قطاع المؤمن عليهم في «التأمينات» سلامة ابراهيم قام باستقبالهن وأنجز معاملاتهن بسرعة خاصة ان التأخير من الشركة المختصة وليس من «التأمينات». وأعربن عن بالغ شكرهن وتقديرهن له على تجاوبه في مساعدتهن وحل مشكلتهن، كما تقدمن بالشكر إلى «الأنباء» التي عن طريقها تم حل مشكلتهن.