

أعلنت وزارة الداخلية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى الدولة، دون الحاجة للحصول على «بطاقة هيا» لغير حاملي تذاكر المباريات، وذلك عبر منافذ الدولة المختلفة، وفقا للإجراءات الاعتيادية المتبعة في الدخول.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أن آليات الدخول عبر المنافذ المختلفة، حيث أشارت إلى أن مواطني ومقيمي دول الخليج القادمين إلى قطر جوا، سيتمكنون من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة «هيا» اعتبارا من أمس، أما القادمون عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات، فأشار البيان إلى أن التنقل عبر الحافلات سيكون متاحا لجميع المسافرين عبر المنفذ كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص المواقف للزوار دون رسوم.



وبينت الوزارة أنه بإمكان القادمين من مواطني ومقيمي دول الخليج عبر المنافذ البرية بواسطة مركباتهم الخاصة، الدخول إلى الدولة اعتبارا من 8 ديسمبر، ويتوجب عليهم التقديم على التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني بمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل موعد السفر، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.



وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة، لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بكأس العالم، والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة المتبقية من البطولة وتسهيل آلية الدخول عبر جميع المنافذ، للانضمام إلى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب ومناطق المشجعين المخصصة ومناطق المشاهدة، لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.



ونبهت الوزارة المشجعين الراغبين في حضور المباريات، إلى ضرورة التسجيل عبر منصة «هيا» الإلكترونية.