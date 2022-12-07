

أبدى الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، امتنانه للدعم الذي يتلقاه من اسطورتي نادي أرسنال تييري هنري وروبرت بيريز، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف في 3 مباريات في قطر.



ونجح هنري وبيريز في الفوز باللقب قبل 24 عاما مضت، قبل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع أرسنال في 2002 و2004، مساهمين في تشكيل فريق «اللاهزيمة» والذي حقق لقب الدوري دون تلقي أي خسارة.



ويستفيد ساكا، خريج أكاديمية أرسنال والذي يلعب بالنادي منذ أن كان في سن السابعة، من نصائح الثنائي له، وهنا يقول: «لدينا العديد من اللاعبين الفرنسيين، مثل هنري وروبرت بيريز، لقد كانا حول النادي ويتحدثان معي ويساعدانني ومازالا يساعدانني حتى الآن، أنا ممتن لهما».



وأضاف: «بالطبع داخل الملعب كانا رائعين وحققا البطولات لأرسنال، لذلك هما اسطورتان».



وتواصل هنري مع ساكا عقب أن أهدر الأخير ضربة جزاء في نهائي أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا، وهي اللفتة التي أسعدت اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.



وأضاف: «لقد أظهر جانبا رائعا من شخصيته بالتواصل معي والحصول على رقم هاتفي والتحدث إلي، بعد معظم مباريات أرسنال هو يتواصل معي، لايزال شغوفا بالنادي، إنه شخص رائع».



ورغم طول المدة التي قضاها مع أرسنال، لم يسبق لساكا أن تحدث مع رجل فرنسي آخر مهم في النادي، ألا وهو المدرب السابق للفريق أرسين فينغر.



وقال ساكا: «من أكثر الأشياء التي ندمت عليها، أو الأشياء التي لم أتمكن من فعلها، هي مقابلة أرسين فينغر، أعرف كيف يحبه الجميع في النادي، وأعلم ما فعله للنادي».