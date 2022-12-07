أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إعجابه الشديد بتجربة كأس العالم قطر 2022، مؤكدا أن كل شيء مذهل في البطولة الحالية، مضيفا: «تجربة كأس العالم في قطر رائعة وكل شيء مذهل بما في ذلك المواصلات والضيافة والملاعب والمرافق وسهولة التحرك».



وأشاد رونالدو بقرب المسافات بين ملاعب المونديال، قائلا: «الملاعب قريبة من بعضها، حيث يمكنك مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم نفسه».



كما أعرب قائد البرتغال عن إعجابه الشديد بالتنظيم القطري المميز لمهرجانات المشجعين بالمونديال، مضيفا أن مهرجانات المشجعين منظمة بصورة مثالية، كما أن الطقس مناسب جدا.



وأكد رونالدو في ختام حديثه أنها تجربة رائعة وأي شخص قدم إلى هنا سيرحل وهو في غاية السعادة.