

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأخلاق منتخب اليابان وجماهيره، وذلك بعدما ودّعوا البطولة عقب الهزيمة أمام كرواتيا في دور الـ 16 بركلات الترجيح.

ونشر الحساب الرسمي لـ «فيفا» عبر «تويتر»: أظهروا أخلاقهم داخل الملعب وخارجه.. قد تكون رحلتهم في البطولة انتهت.. لقد ترك اللاعبون والموظفون والمشجعون بصماتهم بالتأكيد.

وكان لاعبو اليابان قد تركوا رسالة شكر إلى عمال غرف الملابس كتبوا عليها: «شكرا لك على البيئة الرائعة نحن نقدر ذلك»، بالإضافة إلى قيامهم بصنع الأوريجامي كهدايا للعمال. أما الجماهير اليابانية، كعادتها ورغم الخسارة، لم تترك ملعب اللقاء إلا وقد قامت بتنظيفه وجمع المخلفات التي تركها مشجعو المنتخبين.