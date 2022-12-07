

أكد لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لوك شاو أن تركيز فريقه لن ينصب على كيليان مبابي وحده خلال المواجهة أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لمونديال قطر يوم السبت المقبل. وأكد شاو أن «الأسود الثلاثة» عليه أن يضع في اعتباره أن «الديوك» عامر بالمواهب، وعدم التركيز فقط على مبابي نجم باريس سان جرمان، والذي سجل خمسة أهداف في مونديال قطر.



وقال شاو «بالطبع بعد أدائه أمام پولندا، سيزداد النقاش حوله، لكننا ندرك أنه لاعب من طراز عالمي».



وأضاف «أعتقد أنه سيكون من السذاجة التركيز عليه فقط، إنهم أبطال العالم لسبب، علينا التركيز عليهم كفريق بالكامل».



وأكد «لديهم لاعبون مذهلون على مستوى جميع الخطوط، لذا تركيزنا لن ينصب بالكامل عليه (مبابي) لكن من الرائع خوض هذه المباراة».