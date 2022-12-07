قال مدرب المغرب وليد الركراكي «أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكيا التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم إننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب أن يكونوا طموحين».



وأضاف «الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الافضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء».



وبين «قاتلنا وجعلنا الشعب المغربي سعيدا، صنعنا التاريخ والمغرب يستحقها، الشعب المغربي جعلنا متحدين في الملعب».



من جانبه، قال المدافع جواد الياميق «فخور بأداء فريقي.. شرفنا الكرة العربية والأفريقية وهذا الإنجاز لم يأت من فراغ. نحن لم نأت للعب 3 مباريات وكنا مستعدين لمواجهة أي فريق».



وأضاف «كنا نعرف أن إسبانيا تستحوذ على الكرة فقط ولا توجد خطورة ولا يلعبون على الكرات العرضية».



من جانبه قال مدرب إسبانيا لويس إنريكي «سيطرنا تماما على المباراة ولكن دون جدوى. من المخجل أن الأمور سارت بهذا الشكل»،وأضاف «اللعب أمام فريق مثل المغرب يبذل لاعبوه جهدا كبيرا هو أصعب شيء».



وتابع «دفعنا الثمن في ركلات الترجيح، لكنني فخور للغاية بالفريق وبكل اللاعبين. أشعر بالأسف حول النتيجة لكني أهنئ المغرب». وهذه رابع مرة تخسر فيها إسبانيا بركلات الترجيح في كأس العالم والثانية على التوالي.



ماذا قالوا



٭ ياسين بونو: «الحمد لله، أشكر اللاعبين الذين بذلوا جهودا جبارة في مقابلة كاملة وتعاملوا مع المباراة ولعبوا بقدراتنا. نقدم التهنئة للشعب المغربي». وعن شعوره خلال ركلات الترجيح، قال «احساس في المرمى لا يوصف، وهو التركيز والحمد لله».



٭ سفيان بوفال: «هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ للتو. المشاعر التي عشناها لا تصدق.

اشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم. هذا النصر يعود لكل الشعب المغربي العربي والمسلم».



٭ وليد شديرة: «حلم كبير جدا. نحن سعداء جدا بالنسبة لنا وكامل الشعب المغربي. سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدما والذهاب بعيدا».



٭ عبدالحميد صابيري: «لا يمكنني وصف الفرحة. الحمد لله حققنا فوزا تاريخيا امام منتخب كبير هو اسبانيا.

كل اللاعبين كانوا رجالا وقدمنا مباراة كبيرة.. أشكر المدرب وليد الركراكي وهو مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة وبالنسبة للاعبين قمنا بكل شيء. أنا فخور جدا».

وقال «هذا انجاز تاريخي وشرفنا الكرة العربية والأفريقية عامة. هذا انجاز لم يأت من فراغ بل من عمل وإنجاز.. جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط ومستعدون لمواجهة أي منتخب». وعن التعليمات خلال ركلات الترجيح، قال «لا تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض اللاعبين تدربوا على تسديد الركلات».



٭ قلب دفاع المغرب السابق المهدي بنعطية: «احترموا الخطة رغم معرفتهم باستحواذ إسبانيا، لعبوا بقلبهم وقاتلوا. سنحت لنا فرص صريحة لم نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، ما قاموا به بطولي».



مبابي يشارك حكيمي فرحة الفوز



احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي بفوز منتخب المغرب على حساب إسبانيا والتأهل إلى الدور ربع النهائي.



ويرتبط كيليان مبابي بعلاقة صداقة قوية مع زميله في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، حيث نشر اللاعب الفرنسي صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، ووضع علم المغرب وتاج الملك في إشارة إلى الانتصار التاريخي لأسود الأطلسي على حساب «الماتادور» الإسباني.