ستصبح لعبة "كول أوف ديوتي" الشهيرة مُتاحة على أجهزة "نينتندو" في حال تمّت صفقة استحواذ "مايكروسوفت" على الشركة الناشرة للعبة، على ما أعلن مسؤول في الشركة الأميركية

وكانت "مايكروسوفت" التي تنتج أجهزة ألعاب الفيديو "إكس بوكس"، أعلنت في كانون الثاني/يناير استحواذها على شركة "اكتيفيجن بليزارد" الأميركية لقاء مبلغ قياسي بلغ 69 مليار دولار، إلا أنّ هذا المشروع لا يزال تحت أنظار السلطات المولجة تنظيم المنافسة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتخشى الهيئات الناظمة من أنّ عملية الاستحواذ قد تخوّل"مايكروسوفت" عدم إتاحة ألعاب "اكتيفيجن بليزارد" ومن بينها "وورد أوف ووركرافت" و"كاندي كراش" في منصات الشركات المُنافسة.

وأكّد رئيس قسم الألعاب في الشركة الأميركية العملاقة فيل سبنسر، في تغريدة عبر تويتر، أنّ "مايكروسوفت ترغب في توفير مزيد من الألعاب إلى شريحة أكبر من الأشخاص، مهما تكن الطريقة التي يختارونها للعب".

وأضاف أن "مايكروسوفت ملتزمة في توفير+كول أوف ديوتي+ إلى +نينتندو+ لعشر سنوات بعد استحواذها على +اكتيفيجن بليزارد كينغ+"، مشيراً إلى أنّ نسخ "كول أوف ديوتي" الجديدة ستبقى متاحة كذلك عبر منصة "ستيم" الخاصة بألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر.

ورأى سيركان توتو من شركة "مانتان غايمز" المتخصصة في التحليل بطوكيو، في حديث إلى وكالة فرانس برس، أنّ هذا الإعلان "يمثّل بشكل واضح حيلة دعائية بسبب توقيته".