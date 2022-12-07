أظهرت بيانات أن نسبة الأسر المؤلفة من فرد واحد في كوريا الجنوبية وصل لمستوى قياسي جديد العام الماضي، حيث اختار المزيد من الشباب إرجاء الزواج.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الاحصاء أظهرت أن الأسر المؤلفة من فرد واحد بلغت نسبتها 4ر33% العام الماضي، مقارنة بـ 7ر31% في عام .2020 وهذا يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بنسبة هذه الأسر خلال عام 2005 التي بلغت 20%.

وقال المكتب إنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الأسر المؤلفة من فرد 6ر39% خلال عام .2050

وقال المكتب إن الأسر المؤلفة من فرد واحد بلغ عددها 16ر7 مليون أسرة خلال عام 2021، مقارنة بـ 64ر6 مليون عام .2020

وتتوافق هذه البيانات مع التغيرات الديموغرافية بالبلاد، حيث يفضل المزيد من الشباب إرجاء فكرة الزواج أو التخلي عنها بسبب الصعوبات الاقتصادية والتغيرات في الأعراف الاجتماعية.