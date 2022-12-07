أقيم حفل جوائز اختيار الجماهير " بيبولز تشويس" بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية أن الممثل كريس هيمسورث فاز بجائزة أفضل نجم سينمائي عن دوره في فيلم " ثور: لاف اند ثاندر"، كما فازت الممثلة إليزابيث ويلسون على جائزة أفضل نجمة سينمائية عن دورها في فيلم "دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس"، الذي فاز بجائزة فيلم العام.

وفاز فيلم " ذا أدم بروجيكت" بجائزة أفضل فيلم كوميدي، كما حاز الممثل أدم ساندلر على جائزة أفضل ممثل سينمائي كوميدي عن فيلم " هاسل" .

وفاز الممثل الكندي رايان رينولدز بجائزة " إيقونة الجماهير"، وأعرب لدى تسلمه الجائزة عن امتنانه لأفراد أسرته والأشخاص الذين عمل معهم.

كما تم منح المغنية الكندية شانيا توين جائزة " الإيقونة الموسيقية" لهذ العام. كما قامت بتأدية عدد من أغانيها القديمة والحديثة.

وفاز فيلم " دونت ووري دارلينج" على جائزة أفضل فيلم درامي، في حين حاز الممثل أوستن باتلر على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي لتجسيده شخصية ألفيس بريسلي.

وتغلب مسلسل " سترينجير سينجز" على مسلسلات " ذيس اذ اس" و " هاوس اوف دراجون" وأخرى، ليفوز بجائزة أفضل مسلسل لعام .2022

في حين فاز مسلسل "جريز انتومي " على جائزة أفضل مسلسل درامي.