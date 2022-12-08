

أكد المدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس أن دور القائد رونالدو مع منتخب بلاده في مونديال قطر ينبغي تحديده، وذلك بعد استبعاده من التشكيل الأساسي خلال الفوز الكاسح على سويسرا 6-1 مساء الثلاثاء بدور الستة عشر.



وشارك رونالدو (37 عاما) من على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، حيث بدأ سانتوس المباراة بجونكالو راموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).



ورددت الجماهير اسم رونالدو في ستاد لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة.



وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال خلال البطولات الكبرى، منذ يورو 2008. ولدى سؤاله عن رونالدو، قال سانتوس: «هذا شيء ينبغي تحديده.. ارتبط بعلاقة وثيقة معه، دائما كان الوضع كذلك، أعرفه منذ 19 عاما».



وأضاف سانتوس: «العلاقة بيننا في تطور، رونالدو وأنا لا نفسر أبدا الجانب الإنساني للمدرب واللاعب (فيما يتعلق) بما يتعين علينا القيام به أثناء المباراة. سأعتبره دائما لاعبا مهما في الفريق من خلال دوري».



ولدى سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان «الدون» سيشارك أمام المغرب في دور الثمانية لكأس العالم، قال سانتوس: «رونالدو سيكون له دور بكل تأكيد، جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكن الاستعانة بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل الأساسي، سيكون بإمكانهم المشاركة لاحقا».



وأضاف «من المهم النظر إلى نموذج تاريخ هذا اللاعب، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم فيما يتعلق باللعب الاحترافي، وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه هو الفريق بشكل جماعي».



من جانبه، أثنى القناص رونالدو على الفوز التاريخي وكتب عبر حسابه على شبكة «إنستغرام»: «يوم مذهل للبرتغال، نتيجة تاريخية في أكبر بطولة كروية في العالم، أداء مبهر لفريق عامر بالمواهب والشباب».



وأضاف «التهنئة لمنتخبنا الوطني، الأحلام قائمة حتى النهاية، هيا يا برتغال».