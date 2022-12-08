

ذكر نجم منتخب سويسرا شيردان شاكيري أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة البرتغال، التي خسرها بنتيجة 1-6، في ثمن نهائي كأس العالم المقامة في قطر، وقال في تصريحات للصحافيين بعد نهاية المباراة: «اعتذار للشعب السويسري عن هذه الخسارة المستحقة، ارتكبنا أخطاء بالجملة خاصة في الشوط الأول، واستقبلنا أهدافا متتالية لم تسمح لنا بالعودة مرة أخرى للمباراة».



وأشار شاكيري إلى أن مسألة بقاء كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال على مقاعد البدلاء لم تشغل باله وزملاءه في الملعب، مضيفا المنتخب البرتغالي يستطيع الذهاب بعيدا في كأس العالم، لأنه يملك المقومات للمنافسة على اللقب ويمتلك لاعبين أصحاب جودة، لافتا إلى أنه لا يعلم مدى إمكانية مشاركته في النسخة القادمة للمونديال، خاصة أن الوقت مازال طويلا.