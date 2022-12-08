

قرر النجم البلجيكي إدين هازارد أن يضع حدا لمسيرته مع المنتخب عقب فشل التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر.



ووفق ما أعلن أمس لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عاما في حسابه على «انستغرام»: «اليوم، طويت صفحة..شكرا على حبكم. شكرا على دعمكم الذي لا مثيل له.

شكرا لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق اليكم». وأنهى هازارد مسيرة بدأها في 2008 حين كان يبلغ 17 عاما و316 يوما، خاض فيها 126 مباراة سجل خلالها 33 هدفا.

وكان اللاعب يمني النفس بقيادة بلاده أقله الى تكرار إنجاز 2018 حين وصلت الى نصف النهائي، لكن السقوط أمام المغرب بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة وبعدها التعادل السلبي مع كرواتيا في الجولة الختامية أنهى مشوار «الشياطين الحمر» عند الدور الأول.

ويشكل اعتزال هازارد أولى محطات نهاية الجيل الذهبي الذي خسر أيضا مدربه الإسباني روبرتو مارتينيز بعدما قرر الرحيل وعدم تجديد العقد عقب نهاية دور المجموعات من المونديال القطري.



وقبل 4 أعوام، كان الجيل الذهبي لبلجيكا في أوج عطائه ووضع على رأس لائحة المرشحين للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخ البلاد، لكن المشوار لم يصل إلى نهايته، وتوقف عند دور الأربعة على يد فرنسا التي توجت لاحقا باللقب.



ودخل هازارد ورفاقه الى المونديال القطري وهم يدركون أنها الفرصة الأخيرة لمحاولة الارتقاء إلى مستوى سمعتهم بين أفضل لاعبي القارة.