كـتـاب مـؤثـر كـتـبـه د.مرزوق يوسف الغنيم، الأمين العام المساعد بالمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في الكويت وصدر الآن وتم توزيعه وهو طرح قضية مهمة!هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟فعلا، هذا السؤال يحتاج الى إجابة شافية وافية وليس هناك أفصح من مؤلف الكتاب أ.د.مرزوق يوسف الغنيم لتوضيح الأمر والذي يقول في مقدمة الكتاب: عند التواصل بيني وبين الصديق الدكتور أبراج بهات، وهو استشاري تقويم الأسنان أرسل لي عن طريق الهاتف رسالة من رسائله الجميلة تقول: إن الدواء ليس موجودا دائما في الزجاجات او الحبوب او اللقاحات، دعنا نتعرف على أفضل دواء في عام 2022، وعددت الرسالة حوالي 32 مصدرا من مصادر الدواء ليست لها علاقة بالتركيبات الدوائية او الكيميائية او اللقاحات، ومن هذه الأدوية كيفية طرد السموم من الجسم، والإقلاع عن الوجبات السريعة، والضحك، والامتنان، والأصدقاء، وممارسة السلوكيات الإيجابية، والصوم وغير ذلك.وقد أعجبتني الفكرة التي طرحتها الرسالة. وبدأت في كتابة مقالة: لتنشر في مجلة «تعريب الطب» التي يصدرها المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، ووجدتني قد تجاوزت الحد المسموح به في عدد الصفحات التي تنشر بها المقالات، أولا، لكون الموضوع شيقا ومهما. ثانيا، لا يمكن اختصار ما لا يختصر. ثالثا، وجدت ان إضافة موضوعات عن الصلاة والقناعة والدعاء مهمة جدا، ويجب عدم تجاوزها، لذلك ألغيت فكرة المقالة، وأعدت ما تمت كتابته، ليكون في صورة كتاب من كتب سلسلة الثقافة الصحية التي يصدرها المركز.إن المقترحات التي يقترحها هذا الكتاب، او لنقل الأدوية كما تقول الرسالة هي من الطبيعة التي حولنا او من تصرفاتنا وسلوكياتنا بوصفنا بشرا، يشرح لنا كيف نطرد السموم من أجسامنا من دون دواء؟ وكيف نعيش حياة سعيدة مع الأصدقاء؟ وكيف يكون الحب غير المشروط وسيلة للسعادة والفرح وعلاجا للاكتئاب؟ وكيف يؤدي النشاط العضلي وممارسة الرياضة وصعود الدرج (السلالم) إلى تنشيط الدورة الدموية؟ وكيف يؤدي ذلك الى زيادة فاعلية الجهاز المناعي؟ وكيف يكون إحساسنا ونحن نتمتع بالعيش في الوقت الحاضر؟ وكيف نكون أكثر سعادة وبعيدين عن القلق والتوتر؟ إضافة الى مقترحات أخرى اذا قمنا بتطبيقها فسوف نجد ان حياتنا قد تغيرت الى الأحسن.غلاف الكتاب الجديد