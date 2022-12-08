الراشد: النشاط الكشفي صنع قادة في كل الأجهزة الحكومية وخلق جيلاً قادراً على قيادة الأمور في العديد من الدول ونجح في تحمل المسؤولية

العلي: «الأنباء» تهتم كثيراً بأخبار الكشافة بشكل عام والاتحاد الكشفي بشكل خاص وهذا ليس بغريب عليها فهي جريدة الجميع



عبدالعزيز الفضلي



قامت الوفود المشاركة في الملتقى الإعلامي الأول لرواد الكشافة العرب والذي تستضيفه الكويت متمثلة بجمعية الكشافة الكويتية بزيارة إلى مقر جريدة «الأنباء» وكان في استقبالهم نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد، حيث أطلع الضيوف على أقسام «الأنباء»، وآلية سير العمل فيها كما اطلعوا على فيلم وثائقي لجريدة «الأنباء» منذ نشأتها.



ورحب نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد برواد الحركة الكشفية في بلدهم الثاني الكويت وبزيارتهم إلى جريدة «الأنباء»، متمنيا لهم طيب الإقامة في الكويت، وتبادل معهم الأحاديث حول الحركة الكشفية وتاريخها وأهمية الارتقاء بها لاسيما أنها حركة تطوعية.



وقال الراشد إن النشاط الكشفي صنع قادة في كل الأجهزة الحكومية وخلق جيلا قادرا على قيادة الأمور في العديد من الدول، مشيرا إلى أنه نجح في تحمل المسؤولية، مضيفا: نحن فخورون بالكشافة العربية وتاريخها العريق منذ انطلاقتها على المستوى الدولي عام 1907.



وذكر أننا، ولله الحمد، نرى دائما أبناء الكشافة في أي مناسبة يعملون من خلالها لمساعدة أفراد المجتمع، موضحا أن الكشاف يعد قدوة طيبة يعتمد عليها.



من جانبه، عبر قائد الملتقى الإعلامي لرواد الكشافة والمرشدات علي العلي عن سعادته وزملائه الرواد في بزيارة جريدة «الأنباء»، مشيدا في الوقت نفسه بحسن الاستقبال من قبل أسرة الجريدة ومن نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد الذي أسعدنا جميعا عندما قدم لنا نموذجا وشرحا وافيا وعرضا مرئيا عن جريدة «الأنباء» العريقة.



وأضاف العلي أن الزيارة تضمنت الاطلاع على الأقسام المختلفة وكيفية استقبال الأخبار من المحررين ومراجعتها كل في قسمه ومن ثم طباعتها وإصدار العدد، مؤكدا أن «الأنباء» صرح إعلامي كبير، يشكل واجهة إعلامية مشرفة على مستوى الكويت والوطن العربي والعالم أجمع لاسيما أن لديها موقعا إلكترونيا مميزا.



وأوضح أن «الأنباء» تهتم كثيرا بأخبار الكشافة بشكل عام والاتحاد بشكل خاص وهذا ليس بغريب عليها لاسيما أنها جريدة الجميع، معربا عن بالغ شكره وتقديره للجريدة وأسرة التحرير على حسن الاستقبال والضيافة.