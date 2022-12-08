وزير الصحة تعهد بإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في المستشفى العام بمدينة صباح الأحمد السكنية ومستشفى ضاحية علي صباح السالم بأسرع وقت ممكن



قام النائب د.محمد المهّان بجولتين تفقديتين بعد ظهر أمس للخدمات والمرافق التعليمية والصحية في محافظة الأحمدي برفقة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووزير الصحة د.أحمد العوضي.



وشملت الجولة مع وزير التربية عددا من المدارس في منطقة الأحمدي التعليمية ومدينة صباح الأحمد السكنية وضاحية علي صباح السالم ومدينة الأحمدي للوقوف على احتياجاتها وبحث سبل استكمال الخدمات التعليمية في المنطقة.



وقال النائب د.محمد المهّان، في تصريح عقب الجولة، إنه استعرض مع عدد من المواطنين والمتطوعين المشاكل التي يعانون منها في الجانب التعليمي.



وبين أنه حصل على وعود من وزير التربية بأن يكون من ضمن المناقصات القادمة ترميم وإعادة تأهيل المدارس المتهالكة، موضحا أن المسؤولين في الوزارة برروا التأخر في تنفيذ عمليات الصيانة في بعض المدارس بأسباب قانونية لوجود عدد من القضايا منظورة أمام القضاء.



وأوضح أن المواطنين طالبوا بإنشاء جامعة وأفرع للمعهد التطبيقي بمدينة صباح الأحمد لتختصر على المواطنين المسافات البعيدة.



في هذا الصدد، كشف د.المهّان عن أنه التقى أمس وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي وبحث معه هذا الموضوع، مؤكدا أن الوزير أبدى استعداده للتنازل عن 3 عمارات من أصل 110 عمارات موجودة في المنطقة لاستغلالها كأفرع للمعهد التطبيقي أو جامعة الكويت.



من جانب آخر، أعلن د.المهّان أنه قام بجولة في الصباح الباكر برفقة وزير الصحة د.أحمد العوضي شملت المستشفى العام بمدينة صباح الأحمد السكنية، ومستشفى ضاحية علي صباح السالم وتم الاستماع إلى ملاحظات ومطالب الأهالي. وبين أنه أطلع الوزير على المشاكل التي يعاني منها هذان المستشفيان من نقص خدمات الطوارئ والازدحام الشديد في عيادات الأسنان، مؤكدا أن الوزير تعهد بإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت.



وتمنى من الوزراء المعنيين الإسراع في معالجة المشاكل التي اطلعوا عليها على أرض الواقع، مؤكدا انه سيتابع كل القضايا التي أثيرت في الفترة الماضية.