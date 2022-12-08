شاركت شركة العقارات المتحدة كراع رئيسي لبطولة الخليج الرياضية 2022 التي أقيمت خلال 2 و3 ديسمبر في الجزيرة الخضراء.



وقد جاءت رعاية شركة العقارات المتحدة الناجحة لهذه الفعالية متماشية مع أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة والمتمثلة في دعم الشباب وتعزيز التوعية بالأنشطة الرياضية في أوساط المجتمع، خاصة أن هذه البطولة لم يقتصر دورها على مفهوم اللياقة ونمط الحياة الصحي فحسب، وإنما كانت فعالية اجتماعية في جوهرها، الأمر الذي يجسد بصورة ملموسة القيمة الفعالة التي تتبناها شركة العقارات المتحدة، والمتمثلة في بناء المجتمعات.



وتعتبر البطولة التي تم إطلاقها في عام 2013 الفعالية الأكثر شهرة وتقديرا من نوعها في الشرق الأوسط وآسيا.

وقد جرت العادة على إقامة هذه البطولة سنويا في الكويت بمشاركة واسعة من جانب الرياضيين المحترفين بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى رياضيين دوليين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.



وإلى جانب رعايتها للبطولة في الجزيرة الخضراء، فقد نظمت شركة العقارات المتحدة فعاليتها الخاصة في مركز مبيعات ضاحية حصة، وذلك بالشراكة مع فريق 965 Street الذي يعتبر مجتمع السيارات الأول في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

حيث تم عرض 40 سيارة فاخرة من الطراز الأول لتشكل بذلك نقطة الجذب المحورية للمشاركين والزوار.

هذا بالإضافة الى الأنشطة الأخرى التي جرت على هامش الفعالية والتي أضافت مزيدا من المتعة والإثارة لما اشتملت عليه من أنشطة ترفيهية ومسابقات، كما تمت استضافة العديد من شاحنات الطعام لتجربة تذوق ممتعة للزوار.



وقد سعت شركة العقارات المتحدة لأن تأتي كل تجربة تضمنتها هذه الفعالية فريدة من نوعها واستثنائية، فيما حرصت الشركة على دعم المشاريع الكويتية الشبابية انسجاما مع الرؤية المستقبلية الأوسع لشركة العقارات المتحدة، والمتمثلة في توفير كل سبل الدعم للشركات المحلية والشباب الكويتي.



وفي حديثه حول هذه الرعاية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن حوا: تتماشى مشاركتنا في هذه المبادرة مع أجندة المسؤولية الاجتماعية للشركة التي تهدف لتعزيز موقعها كداعم للأنشطة الرياضية التي تساهم في بناء مجتمعات حيوية، وتلهم جيل الشباب من خلال تشجيعهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.



وشملت البطولة هذا العام جناحا لأنشطة اللياقة البدنية شارك فيها الضيوف من مختلف الأعمار طوال فترة الحدث الذي استقطب أكثر من 2500 رياضي محليا ودوليا ممن يرغبون بالمشاركة في المسابقات المختلفة للحصول على فرصة للفوز بأحد الألقاب.