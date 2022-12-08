

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم أمس تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة في المبنى الرئيسي للبنك. وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف دينار العميل محمود جهاد عبدالرحمن عامر.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، معربا عن أمله في أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك. وأكد ناندكيول يار أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء. علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كل هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.