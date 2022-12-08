بشرى شعبان



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة حرص الكويت على حماية المرأة من العنف والاستغلال عبر توفير الحماية القانونية، مشيرة الى أن ذلك مدرج في قانون العمل الكويتي، حيث نص في المادة 23 على «حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا». وقالت الهيئة في بيان لها انه يحظر أيضا تشغيل المرأة في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، ويحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. من جهة اخرى، نظم قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة بمشاركة الإدارات المعنية ورشة عمل بعنوان «تحسين إجراءات الشكوى العمالية» بهدف تطوير وتحسين الإجراءات المتعلقة بالمنازعات العمالية، وذلك وفق مبدأ توفير الحماية للعاملين بالقطاع الأهلي مع مراعاة مصلحة أصحاب العمل طبقا لأحكام مواد قانون العمل رقم 6/2010 والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا لتوجيهات مدير عام الهيئة بالتكليف د.مبارك الجافور. وتطرقت الورشة إلى مناقشة خطوات تقديم الشكوى العمالية.