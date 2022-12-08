التقنية «فائقة الدقة» وتعالج السرطان والأورام بفاعلية عالية جداً وبأقل الأضرار الجانبية للمريض



عبدالكريم العبدالله



كشف نائب رئيس رابطة الأورام الكويتية ورئيس قسم العلاج الاشعاعي في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.ياسر حسن عن البدء بعلاج أول حالة بتقنية العلاج الاشعاعي الجراحي في المركز لمريض يعاني ورما بالمخ والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.



جاء هذا في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الورشة العلمية عن الجراحة الإشعاعية والعلاج الإشعاعي الموجه للأورام والتي نظمتها رابطة الأورام الكويتية أول من أمس. وقال حسن إن ورشة العمل تخص تقنيات متطورة جدا وهي تقنية الجراحة الاشعاعية والعلاج الاشعاعي الموجه وهي عالية في الدقة وتستخدم في علاج الكثير من الأورام مثل المخ والعمود الفقري والرئة والكبد والكلى «كما أن لها استخدامات عديدة، مشيرا الى أن الورشة تهدف الى مشاركة الخبرات في الاماكن التي تقدم هذه التقنية العلاجية وتمتد ليومين بمشاركة متخصصين.



وبين أن التقنية «فائقه الدقة» تعالج مرض السرطان والأورام بفاعلية عالية جدا بأقل الاضرار الجانبية لتفادي اي تبعات على المرضى.



بدوره، لفت عضو رابطة الأورام الكويتية د.أحمد بو شهري إلى أن الورشة العلمية عن الجراحة والعلاج الإشعاعي الموجه للأورام تعد الأولى من نوعها في الكويت، بمشاركة محاضرين من كندا والمملكة العربية السعودية، مبينا انها تهدف الى مواكبة آخر التطورات في هذه التقنية، وتأتي لتبادل والاستفادة من خبرات الدول المجاورة في هذا المجال.



وأوضح بو شهري ان هذا النوع من العلاج المتطور سيسهم في علاج العديد من الحالات مع محاولة تقليل الآثار الجانبية، علما بأن الحالات التي ستستفيد من الجراحة الاشعاعية هي بعض أورام المخ، أما بالنسبة للعلاج الاشعاعي الموجه فهو لأورام الرئة، الكبد، البنكرياس والعمود الفقري.



ونوه إلى أن هذه الورشة تهدف الى تمديد جسر التواصل بين المختصين ومناقشة آخر التطورات في المجال، حيث ان مركز الكويت لمكافحة السرطان قد بدأ بعلاج بعض أورام المخ، ونحن بصدد التوسع لمعالجة أورام أخرى.