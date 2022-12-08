تماشيا مع التزامها المستمر بالمسؤولية الاجتماعية، نظمت الجامعة الأسترالية حملتها السنوية الخامسة للتبرع بالدم تحت شعار «بدمك تنبض الحياة»، وأقيمت الحملة داخل الحرم الجامعي على مدار 3 أيام، حيث تم تخصيص اليوم الأول والثاني لتبرعات طلبة الجامعة وموظفيها. وفي اليوم الأخير أتيحت الفرصة لأولياء الأمور بالتبرع، وذلك لزيادة نسبة المساهمة وإعطاء فرصة مجتمعية للراغبين في التبرع. تم تخطيط الفعالية من قبل قسم الصحة والسلامة المهنية في الجامعة بمساعدة طلاب تطوعوا وشاركوا في تنظيم آلية وتسجيل المتبرعين، وذلك تحت إشراف مديرة قسم الصحة والسلامة مريم المراغي. وبالإضافة للبعد الإنساني، اكتسبت هذه الحملة منحنى تعليميا أيضا، حيث تم تزويد المتبرعين بالمعلومات الصحية الأساسية عن فوائد التبرع بالدم من خلال بطاقات وزعت عليهم.