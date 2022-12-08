انطلاقا من حرصه على تفعيل ودعم العمل التطوعي في المجتمع الكويتي، أقام مركز العطاء للشراكة المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب، صباح أمس الأول الثلاثاء، على مسرح مركز شباب الدعية، اللقاء التنويري لمسابقة العطاء الخامسة للأعمال والمشاريع التطوعية لطلبة مدارس وزارة التربية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وقال الأمين العام لجمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي إن الجمعية تقدم من خلال هذه المسابقة ومشاريعها المجتمعية المتنوعة كل ما لديها من إمكانيات لخدمة البلد والمجتمع الكويتي، لأننا نعتقد أن ما نقوم به هو أمر شرعي لقول الله تعالى (اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ـ سبأ: 13).



وأضاف العلي أن الكويت لديها شريحة كبيرة من الشباب والبنات يطمحون ويسعون للعمل التطوعي، مشيرا إلى أن جمعية الإصلاح توفر لهم مساحة يستطيعون من خلالها أن يقدموا ما لديهم من إنجازات وإبداعات لبلدهم.



وأكد العلي أن جمعية الإصلاح على استعداد كامل لدعم كل من لديه الرغبة في أي عمل أو مشروع تطوعي يستطيع من خلاله خدمة الكويت. وأوضح المشرف العام على المسابقة طارق العبدالله أن هذه المسابقة جسدت التعاون المؤسسي والمجتمعي، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز التوجيهات الربانية وإكمال مسيرة الخير والعطاء التي قام بها الآباء والأجداد.