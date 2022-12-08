آلاء خليفة



أقامت كلية بوكسهل الكويت اليوم الثقافي، يوم الاثنين 5 الجاري، تحت رعاية السفيرة الأسترالية لدى الكويت ميليسا كيللي وبحضور السفيرة توبا نور سونميز سفيرة تركيا وسفير المكسيك ميغيل أنجيل إيسيدرو والسفير رامي طهبوب سفير دولة فلسطين والسفير صقر بوشتال سفير المملكة الأردنية الهاشمية وجيمس هولتسنايدر القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة وتوماس بيروكال القائم بالأعمال في سفارة بيرو وبيت سويفت رئيس مجلس الأعمال الأميركي وأنطونيو كامبوس رئيس مجلس الأعمال البرتغالي وبحضور عدد كبير من سفارات دول عديدة كدولة استراليا، ودولة الولايات المتحدة الأميركية، دولة البيرو، دولة المكسيك، دولة فلسطين، دولة تركيا، ومجلس الأعمال الأميركي الكويت، ومجلس الأعمال بيرو الكويت، وبحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطالبات وخريجات الكلية.



هذا، ورحبت د.أرزو حراف مديرة قسم الدراسات الإدارية نيابة عن د.عبدالرحمن الشايجي رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وشكرت بدورها الرعاية الكريمة من السفيرة الاسترالية ميليسا كيللي والسفراء المتواجدين في هذا اليوم، وأكدت على ان كلية بوكسهل الكويت دائما سباقة في تنظيم فعاليات وانشطة ثقافية لتثري طالباتها بمسيرة تعليمية ليس فقط من الناحية الاكاديمية بل أيضا من الناحية الثقافية، حيث ان هذا اليوم يهدف الى تعريف الطالبات عن عدد كبير من الثقافات، وشكرت بدورها السفارات المشاركة على تلبية الدعوة وعلى حضورهن وتواجدهن في كلية بوكسهل لتعريف الطالبات على بلدانهم ولغاتهم وتقاليدهم وأيضا الأماكن السياحية لهذه البلدان. وقد كان للسفيرة الاسترالية أيضا كلمة رحبت بها بالحضور وأكدت على الدعم المستمر الذي توفره السفارة الاسترالية للمؤسسات الاكاديمية وغير الاكاديمية في الكويت، وشكرت كلية بوكسهل على تنظيمها لهذا اليوم، حيث اتيحت الفرصة للجميع للتعرف اكثر على عدد كبير من البلدان.



وقد علق باسم القاسم، منظم اليوم الثقافي، على أهمية تلك الفعاليات وتأثيرها الإيجابي على الطالبات من حيث الثقافة والعلم.