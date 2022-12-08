

اختارت مجلة تايم الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية عام 2022، قائلة إنه «جسد مقاومة بلاده» في وجه الغزو الروسي وألهم الأوكرانيين ونال إشادات عالمية لشجاعته.

وعن أسباب منحه لقبها السنوي أشارت المجلة إلى أنه رفض مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف عند اندلاع الحرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن الممثل الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني من العاصمة وجاب بلاده التي مزقتها الحرب.

وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال: «سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».