

شريف حمدي



في ظل الزخم الشرائي اللافت لجميع شرائح المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي خلال نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار كثير من الأسهم التي تمثل القوام الرئيسي لمكونات اغلب الصناديق الاستثمارية، لتواصل صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية تحقيق المكاسب خلال الشهر الفائت بشكل جماعي.

هذه المكاسب جاءت موائمة لمؤشرات البورصة الكويتية التي حققت أداء إيجابيا على وقع بناء المراكز الاستثمارية الجديدة في ضوء إفصاحات فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي جاءت مرضية إلى حد كبير للمساهمين بما يضمن لهم توزيعات نقدية جيدة.

وتراوحت مكاسب الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية خلال نوفمبر الماضي ما بين 2.1% و 4% تصدرها صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست، ومع هذه المكاسب المضافة للمكاسب المحققة من بداية العام، ارتفعت مكاسب صناديق الاستثمار في اسهم البورصة الكويتية إلى 15% حققها صندوق كامكو الاستثماري.



وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو انفست، أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، حققت مكاسب جماعية خلال الأشهر الـ11 الماضية من 2022، باستثناء صندوق كاب كورب الإسلامي الذي تراجع أداؤه بنسبة أقل من 1% وفيما يلي التفاصيل:



٭ 6 صناديق تقليدية تفوقت على أداء مؤشر السوق الأول الذي حقق 11.2% مكاسب منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي.



٭ جاء في المرتبة الثانية بعد صندوق كامكو الاستثماري، صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو إنفست بنسبة 14.2%.



٭ في المرتبة الثالثة، حل صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي بنسبة مكاسب 12.7%.



٭ رابعا، جاء صندوق الوسم المدار من شركة الكويتية للتمويل والاستثمار بمكاسب وصلت حتى 12.4%.



٭ تلاه في المرتبة الخامسة، صندوق الساحل الاستثماري المدار من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بمكاسب 11.3% من بداية العام.



٭ اما الصندوق السادس الذي تفوق على اداء مؤشر السوق الأول منذ بداية 2022، فهو صندوق الوطني للاسهم الكويتية بمكاسب 11.3%.



٭ وحققت باقي الصناديق التقليدية مكاسب تفاوتت بين 0.6% و11%.



٭ وعلى مستوى أداء الصناديق الاسلامية، تصدرها صندوق الدرة الاسلامي المدار من شركة كامكو انفست، وذلك بنسبة 9.3 من بداية العام.



٭ تلاه صندوق الكويت الاستثماري المدار من شركة الكويتية للاستثمار بنسبة 7.2%، ثم صندوق المركز الاسلامي المدار من شركة المركز المالي مكاسب بنسبة 6.7%.



٭ وعلى مستوى الصناديق الخليجية الإسلامية، حافظ صندوق بيتك كابيتال للأسهم الخليجية المدار من قبل بيتك كابيتال للاستثمار على صدارته بنحو 8.5% رغم تراجع ادائه خلال الشهر الماضي بنسبة 4%، تلاه صندوق الدارج الاستثماري المدار من الاستثمارات الوطنية بـ 4.1%، اما الخليجية التقليدية فتصدرها صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال القائمة بـ 4.5%.









«البورصة» تستوعب رفع الفائدة.. وتربح 49 مليون دينار



ارتفعت القيمة السوقية بجلسة امس بـ 49 مليون دينار بنسبة 0.1% لتصل إلى 47.64 مليار دينار ارتفاعا من 47.59 مليارا أول من أمس.



جاءت هذه المكاسب السوقية على وقع اداء ايجابي لمؤشرات السوق بشكل جماعي بعد استيعاب رفع بنك الكويت المركزي الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية من 3% إلى 3.5%، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% بمكاسب 6.3 نقاط ليصل إلى 8248 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بمكاسب 11.8 نقطة ليصل إلى 5661 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% بإضافة 7.6 نقاط للمكاسب السابقة ليصل إلى 7430 نقطة.



وتراجعت سيولة السوق امس بنسبة 41.5% بمحصلة 40.5 مليون دينار انخفاضا من 69.3 مليون دينار أول من امس، كما انخفضت احجام التداول بنسبة 32% بكميات 166 مليون سهم، تراجعا من 245 مليون سهم أول من امس.