قانون العمل في القطاع النفطي يساوي بين جميع العاملين في هذا القطاع في الحقوق والواجبات

رسالتنا من الوقفة أننا لن نفرط أبداً في حقوقنا التي أقرها الدستور وقوانين العمل في القطاع النفطي



أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي تنظيم وقفة سلمية يوم الاثنين 12 الجاري في تمام الساعة 10:30 صباحا أمام مؤسسة البترول الكويتية بمنطقة الشويخ بمشاركة برلمانية ونقابية واسعة.



وأوضح أن الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سبق أن نظم اعتصاما ووقفات متعددة للمطالبة بحقوق 14000 كويتي يعملون في القطاع النفطي الخاص، وتم التوقيع على أطول عريضة في العالم بلغ طولها 150 مترا.



وذكر العجمي أن هناك اكثر من 14000 مواطن يعملون في القطاع النفطي الخاص ولا يحصلون على أي حقوق أو امتيازات أسوة بنظرائهم في القطاع النفطي الحكومي، موضحا في الوقت ذاته أن قانون العمل في القطاع النفطي يساوي بين جميع العاملين في هذا القطاع في الحقوق والواجبات.



وختم العجمي بالتأكيد على أن وقفة العاملين في القطاع النفطي الخاص هي رسالة سلمية لإيصال الصوت، والتأكيد على أننا لن نفرط أبدا في حقوقنا التي اقرها الدستور الكويتي وقوانين العمل في القطاع النفطي.