أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يمثل خطورة على منتخب بلاده حتى لو لعب باسترخاء.



وأشار فان دايك إلى أن المنتخب الهولندي «لديه خطة جيدة» لمواجهة ميسي خلال لقاء البلدين في دور الثمانية لمونديال قطر 2022 غدا الجمعة.



وقال فان دايك «الشيء الأصعب فيما يخصه، هو عندما نهاجم، يكون متحفزا في زاوية أو مكان آخر».



وأضاف «ينبغي أن نكون في منتهى الحدة فيما يتعلق بالتنظيم الدفاعي، إنهم يبحثون دائما عنه في محاولة لتصعيب الأمور علينا عبر الهجمات المرتدة».



وختم فان دايك بالقول «إنه لشرف كبير أن ألعب ضده، المواجهة ليست بيني وبينه، أو هولندا ضده، ولكن هولندا أمام الأرجنتين.. لا يمكن لشخص أن يفعل ذلك بمفرده، علينا أن نخوض المباراة بخطة جيدة».