اعترف المدير الفني لمنتخب سويسرا، مراد ياكين أن الفريق البرتغالي كان الأفضل خلال المواجهة، مؤكدا أن مشاركة رونالدو منذ البداية من عدمها لم تؤثر على النتيجة.



وقال ياكين: «علينا أن نعترف بأن منافسنا كان أفضل وأسرع وأكثر هجوما»، مضيفا: «لسوء الحظ خطة لعبنا لم تنجح وعلينا أن نتقبل ذلك، أهنئ منافسنا على الفوز، الهزيمة مؤلمة، نشعر بالحزن بشأن الصورة التي ظهرنا بها».



وبين: «كانت لدينا خطة لعب واضحة، تدربنا عليها، كما خضنا مباريات إعدادية والفريق على دراية بالنظام والتشكيل».



وختم ياكين بالقول: «سواء لعب رونالدو أم لا، كل لاعبينا يستطيعون لعب كرة القدم، ولكن المنافس دخل المباراة بشكل أفضل ولم ننجح في تسجيل بداية جيدة، شاهدنا أمورا عديدة لم تسر في صالحنا».