كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن الرزنامة النهائية لفعاليات وأنشطة موسم أعياد البحرين والتي تشمل مجموعة واسعة من الاحتفاليات والمهرجانات في مختلف محافظات المملكة طول شهر ديسمبر الجاري.

ويتضمن جدول الفعاليات احتفالية "ليالي المحرق" والتي ستقام خلال الفترة 1-10 ديسمبر الجاري في الأحياء التاريخيّة للمدينة ما بين مجلس سيادي في الشمال وحتّى قلعة بو ماهر. وستحتفي هذه الفعالية بالتصميم والفنون والأزياء والمأكولات والموسيقى في عدة مواقع في المحرق تشمل مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث وعمارة فخرو وسوق القيصرية.

وسيتم تنظيم عدة احتفاليات بمناسبة العيد الوطني، منها مهرجان القرية التراثية في منطقة رأس حيان في عسكر خلال الفترة 9-19 ديسمبر الجاري، إضافة إلى احتفالات المحافظة الجنوبية بتنظيم 4 عرضات في كل من الرفاع والزلاق وعسكر وجو ومتنزه الحنينية خلال الفترة 10-16، واحتفالات محافظة المحرق التي تضم مهرجان قلعة عراد وعرض ازياء اليوم الوطني في سوق البراحة وأعياد دلمونيا في مجمع دلمونيا، واحتفالات المحافظة الشمالية من خلال مسابقة الموروث الشعبي في مرفأ الصيادين على ساحل البديع.

أما احتفالات محافظة العاصمة بالعيد الوطني فستشمل عروض الدرون والعروض الضوئية في خليج البحرين بتاريخ 15 ديسمبر الجاري. اضافة الى احتفالات اضواء البحرين التي ستغطي عدة مواقع بمختلف انحاء المملكة لتشمل شارع خليفة الكبير وشارع 16 ديسمبر ومجمع 338 العدلية وشارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع الملك فيصل وجسر الملك فهد وشارع سار رقم 13.

وتنظيم عروض الألعاب النارية في حلبة البحرين الدولية بمناسبة العيد الوطني، وحديقة مجمع الافنيوز في رأس السنة الميلادية الجديدة.

وحول الفعاليات الرياضية، فسيتم خلال ديسمبر تنظيم بطولة الرجل الحديدي في جزيرة الريف في 9 ديسمبر الجاري، وبطولة العيد الوطني لسباق القدرة في الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في 10 ديسمبر الجاري.

وستستضيف حلبة البحرين الدولية عدة فعاليات رياضية ابرزها نصف ماراثون البحرين الليلي، بطولة البحرين لسباقات السرعة، بطولة البحرين روتاكس ماكس للكارتنج، AUTO X الجولة الثانية، بتلكو فتنس، تجارب القيادة المثيرة، بطولة البحرين لسباقات السرعة "الدراغ"، كانو موتورز رولنغ دراغ. كما ستحتضن الحلبة مهرجان فيستيفال سيتي في النصف الثاني من ديسمبر.

واعتبارا من 10 ديسمبر، سيعود سوق المزارعين إلى حديقة البديع النباتية كل يوم سبت، وتنظيم معرض الخريف في مركز البحرين العالمي للمعارض لأول مرة خلال الفترة 22-30 ديسمبر الجاري.

وعن الفعاليات الثقافية، سيحتضن مسرح الدانة حفلات العيد الوطني بمشاركة الفنانين عبدالله الرويشد، نبيل شعيل ومطرف المطرف. وحفل منسق الأغاني الشهير مارتن جاركس ليلة رأس السنة.

وستستضيف الصالة الثقافية عازفون منفردون ايطاليون فيفالدي الفصول الاربعة في 14 ديسمبر. فيما سيكون مسرح البحرين الوطني على موعد مع حفل اروكسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك نجم بتاريخ 11 ديسمبر.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقول: "يسرنا الإعلان عن انطلاق فعاليات موسم اعياد البحرين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بالتزامن مع احتفال مملكتنا الغالية بأعيادها الوطنية وبدء فترة الإجازات والعطلات الدراسية في مملكة البحرين ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي. لقد حرصنا على ان يكون موسم أعياد البحرين استثنائيا من حيث تنوع الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية من اجل استقطاب أعداد أكبر من السياح وإثراء المشهد السياحي بالكثير من الأنشطة المختلفة بغية تهيئة افضل ارضية ممكنة للاستمتاع والبهجة لدى العوائل والافراد على السواء".