قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إن منح تنظيم دورتي 2030 و2034 للألعاب الشتوية معا، قد يعطي اللجنة فرصة ووقتا إضافيا لإنشاء نظام التناوب في تنظيم البطولة في ظل تغيرات المناخ.

كان المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية قد قرر في اليوم السابق تأجيل اختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب الشتوية عام 2030، والتي كان من المقرر اختيارها في عام 2023، وذلك للسماح بمناقشات أوسع حول تغير المناخ ومدى استدامة الرياضات الشتوية والفرص المستقبلية لإقامة الألعاب، وكذلك التحديات التي تواجه المنافسات.

المدن المهتمة باستضافة ألعاب عام 2030 هي سالت ليك الأمريكية وسابورو اليابانية وفانكوفر الكندية، وقد سبق لهم تنظيم منافسات رياضية شتوية في الماضي، فيما تقام منافسات دورة عام 2026 في ميلان/ كورتينا دامبيزو الإيطالية.

وقال باخ إن اختيار المدينة المضيفة بعد نهاية ولايته في عام 2025 سيكون قرارا متأخرا للغاية، حتى لو كانت المدن مستعدة بشكل جيد.

لكن باخ لم يستبعد منح التنظيم بشكل مزدوج مثلما هو الحال لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عامي 2024 و2028، وذلك من أجل كسب الوقت لإنشاء نظام تناوب.

وقال كريستوف دوبي، مدير الألعاب الأولمبية باللجنة الأولمبية الدولية، إنهم يهدفون إلى أن تكون كل الملاعب موجودة أو مؤقتة في خطة التناوب، وسيتعين عن المدن الراغبة في التنظيم إثبات حالة المناخ على مدار عشر سنوات خلال الوقت الذي تقام فيه عادة المنافسات في شباط / فبراير.

وأوضح أن لدى اللجنة الأولمبية عددا من المدن المهتمة بالتنظيم في المستقبل، بحيث سيكون أول تطبيق لنظام التناوب لعام .2038