ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي ، أن اعتماد ألمانيا على الفحم لتوليد الكهرباء زاد بصورة كبيرة في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت الأرقام أن الربع الثالث من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، شهد توليد أكثر من ثلث (3ر36 %) من الكهرباء البالغ إجماليها 1ر118 مليار كيلوواط من الفحم.

وقال مكتب الإحصاء إنه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، زاد مقدار الكهرباء التي تم توليدها من الفحم بواقع 3ر13 %.

وتضررت ألمانيا التي كانت سابقا مستورد كبير للوقود الأحفوري الروسي الرخيص، بشدة جراء أزمة الطاقة الأوروبية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. واضطرت للبحث في أماكن أخرى عن مصادر طاقة العام الجاري.

وارتفع استخدام الغاز الطبيعي من أجل الكهرباء فعليا بواقع 5ر4 % إلى 2ر9 %، رغم ارتفاع الأسعار.

ورغم استخدام المزيد من الفحم والغاز الطبيعي، فإن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة "التقليدية" أو المحدودة -أو بعبارة أخرى الغاز الطبيعي، النفط، الفحم، أو النووي- تراجع في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر .2022

ومقارنة بنفس الربع من العام السابق، تراجع بواقع 3 % إلى 6ر55 %.