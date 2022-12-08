كشفت الهند النقاب عن خطة بقيمة 44ر2 تريليون روبيه (6ر29 مليار دولار) لإنشاء خطوط نقل لربط مصادر توليد الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، حيث تسعى البلاد إلى تعزيز قدراتها في مجال توليد الطاقة النظيفة بنحو ثلاثة أمثال، بحلول .2030

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الطاقة، أن المشروع سوف يربط المصانع التي تعمل بالطاقة الشمسية في صحراء ولايتي راجاستان وجوجارات، المشمسة، ومزارع الرياح في ولاية تاميل نادو، بالشبكة الوطنية.

ومن شأن ذلك أن يساعد في تعزيز قدرة الهند على نقل الطاقة بين الأقاليم من 112 جيجاواط إلى 150 جيجاواط بحلول نهاية العقد الحالي.

يشار إلى أن نقص خطوط النقل يحد من قدرة البلاد في مجال الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، في الوقت الذي تسعى فيه الهند إلى تحقيق "صفر انبعاثات" بحلول 2070، وهي بحاجة إلى التصدي لهذا النقص حتى يمكن للطاقة النظيفة أن تدفق للمناطق العمرانية والصناعية التي غالبا ما تكون بعيدة عن مصادر توليد الطاقة.

وتمتلك الهند الهند القدرة على توليد 173 جيجاواط من مصادر الوقود غير الأحفوري، وتعتزم زيادة ذلك بنحو ثلاثة أمثال، إلى 500 جيجاواط بحلول .2030