

الدوحة ـ فريد عبد الباقي



أشاد مدرب حراس المرمى السابق للمنتخب المصري لكرة القدم أحمد سليمان، بحارس مرمى المغرب ياسين بونو، مؤكدا أنه قدم مستويات أكثر من رائعة خلال منافسات مونديال قطر.



وقال سليمان إن بونو كان له دور كبير في بلوغ منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ المغرب، متوقعا أن يواصل الحارس تألقه في البطولة.

وأضاف أن المنتخب المغربي قدم صورة مشرفة عن الكرة العربية خلال المحفل العالمي، مشيدا بأداء مستوى منتخبي السعودية وتونس رغم توديعهما منافسات البطولة من دور المجموعات.



واعترف سيلمان بأن قطر شهدت قبل انطلاق البطولة تطورا غير طبيعي من حيث الانتهاء من الملاعب والبنية التحتية في فترة قياسية، رغم وجودنا في بطولة كأس العرب في قطر العام الماضي، لكن الجميع فوجئ بمدى التطور الهائل في قطر، مشيرا في هذا الصدد إلى ستاد 974 المونديالي ومدينة لوسيل ومشيرب قلب الدوحة التي زينت جميعها المونديال واستقبلت ضيوفه.



وعن تقييمه لمستوى الدول الأفريقية الخمس التي شاركت في نهائيات كأس العالم (المغرب وتونس وغانا والسنغال والكاميرون)، قال إن البطولة كانت فرصة للدول الأفريقية المشاركة أن تقدم مستويات أفضل باستثناء المنتخب المغربي (المتأهل لربع النهائي)، لكن الجميع أسعد جمهوره، حين فازت تونس على بطل العالم فرنسا، وفازت الكاميرون على البرازيل وتأهلت السنغال وغانا لثمن النهائي، هذا بالإضافة إلى الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين.